اليمن.. غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين!

أعلن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن، “العثور على 4 ناجين فقط بعد حادثة انقلاب قارب يحمل 45 لاجئا ومهاجرا قبالة تعز”.

وبحسب الوكالة الأممية، فإن “الرياح القوية والحمولة الزائدة كانت السبب وراء الحادث الذي وقع الليلة الماضية، بينما لم تكشف جنسيات الركاب”.

وأشارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، “إلى أنها تعمل مع المنظمة الدولية للهجرة مع الشركاء لمساعدة الناجين وتلبية الاحتياجات”، مشيرة إلى “الرحلات الخطيرة بين اليمن وأفريقيا”.

هذا وفي كل عام، يخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر “الطريق الشرقي” عبر البحر الأحمر واليمن للوصول إلى السعودية، هربا من النزاعات أو الكوارث الطبيعية، أو سعيا لفرص اقتصادية أفضل.

وفي شهر يونيو الماضي، لقي 49 مهاجرا على الأقل حتفهم، وما زال 140 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق مركب كان يقلّ أكثر من مئتي مهاجر قبالة السواحل اليمنية، بحسب ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية.