اليمن.. قتلى بانفجار جديد في حضرموت وتحذيرات عاجلة!

قُتل ضابطان وجنديان من القوات الحكومية اليمنية، السبت، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد.

وأوضح المتحدث العسكري محمد النقيب أن الانفجار وقع في الطريق الرابط بين منطقتي الخشعة والعبر، مؤكدًا أن جهات إرهابية تقف خلف زرع العبوة الناسفة بعد تعرضها لعمليات ملاحقة واسعة وطردها من وادي وصحراء حضرموت خلال العملية العسكرية التي حملت اسم “المستقبل الواعد”.

وفي سياق منفصل، أعلنت القوات في محافظة أبين نجاحها في إحباط هجوم شنّه تنظيم القاعدة واستهدف مقر اللواء السادس دعم وإسناد في وادي عومران، ما أدى إلى إصابة جندي خلال التصدي للهجوم.

وتعود جذور نشاط القاعدة في جنوب اليمن إلى مطلع الألفية حين تحولت المحافظات الشرقية والجنوبية إلى أحد أهم معاقل التنظيم، قبل أن تتراجع قدرته عقب عمليات عسكرية متتالية، لكنه لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات مباغتة بين الحين والآخر.

اليمن.. المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن اعتصامًا مفتوحًا في حضرموت للمطالبة بالانفصال

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، عن إطلاق اعتصام مفتوح في محافظة حضرموت شرق اليمن، بهدف الضغط لدعم خيار الانفصال وإقامة “الدولة الجنوبية”.

وقال محمد عبد الملك الزبيدي، رئيس فرع المجلس في وادي وصحراء حضرموت، إن الاعتصام سيبدأ فجر اليوم الأحد في مدينة سيئون، ويستمر على مدار الساعة حتى تحقيق المطالب، بما في ذلك دعوة دول الإقليم والمجتمع الدولي لاحترام إرادة شعب الجنوب.

وأشار المجلس أيضًا إلى إقامة اعتصام متزامن في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، بنفس الشعارات والمطالب.

ويأتي ذلك بعد سيطرة المجلس على مساحات واسعة من المحافظة خلال الأيام الأخيرة.

والمجلس الانتقالي الجنوبي تأسس عام 2017 ويسيطر على عدة محافظات جنوبية، ويطالب بالانفصال عن شمال اليمن.