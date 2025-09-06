اليمن.. قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة بين الجيش وتنظيم «القاعدة» في أبين

قتل جندي يمني وأصيب خمسة آخرون: خلال عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوب اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لـ “سبوتنيك” بأن قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نفذت هجوماً على مواقع جبلية تسيطر عليها عناصر “القاعدة” في الأطراف الشرقية لمديرية مُودية شمال شرقي مدينة زُنجبار، مركز المحافظة.

وأوضح أن الهجوم أسفر عن السيطرة على المواقع عقب اشتباكات أودت بحياة جندي وإصابة خمسة آخرين، فيما سقط قتلى وجرحى في صفوف التنظيم.

ويأتي الهجوم بعد مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين إثر كمين نصبه “القاعدة” باستخدام عبوة ناسفة لدورية عسكرية في مديرية مُودية في السابع من أغسطس الماضي. وتشهد محافظة أبين منذ أكثر من عام سلسلة هجمات متكررة لتنظيم القاعدة على القوات العسكرية والأمنية، أعنفها كان في 16 أغسطس العام الماضي، حين قُتل وأصيب 34 جندياً من اللواء الثالث لقوات الدعم والإسناد إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على ثكنة عسكرية.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن في 22 أغسطس 2022 إطلاق عملية “سهام الشرق” لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر القاعدة، غير أن القوات العسكرية والأمنية ما تزال تتعرض لهجمات متكررة تتسبب في قتلى وجرحى.

وتسيطر جماعة الحوثيين منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات الوسطى والشمالية، بينها العاصمة صنعاء، بينما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة هذه المناطق.

وتسببت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 في مقتل نحو 377 ألف شخص، وألحقت خسائر تراكمية بالاقتصاد اليمني تُقدر بـ 126 مليار دولار، في حين أصبح 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق تقارير الأمم المتحدة.

ديوان نتنياهو: الحرب تنتهي فوراً بشروط إسرائيل ويؤكد الرد على أي تهديد يمني

أوضح ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة أكد مرة أخرى أن الحرب يمكن أن تنتهي فوراً وفق الشروط التي وضعتها إسرائيل.

وبحسب البيان، فإن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب تتضمن إعادة المخطوفين، ونزع سلاح حركة حماس، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وتشكيل حكومة لا تشكل تهديداً لإسرائيل.

وأضاف البيان أن إسرائيل تعتزم الرد على أي محاولة من جماعة أنصار الله في اليمن، التي تسيطر على العاصمة صنعاء، لاستهداف مواطنيها باستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكداً التزام تل أبيب بحماية أمن مواطنيها من أي تهديدات إقليمية.