اليمن: قوات التحالف تعلن وقف إطلاق النار.. وغريفيث يُرحب

على الأطراف بأن تستغل هذه الفرصة وتتوقف فورًا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل [الجزيرة نت]

صرح مسؤولون يوم الأربعاء،ابان التحالف بقيادة السعودية سيبدأ وقف إطلاق النار ضد الحوثيين في اليمن بداية من ظهر الخميس 9 أبريل، ولمدة أسبوعين، وأضافوا ذلك يهدف لتشجيع الحوثيين على دخول محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي عن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس قابلة للتمديد

ومن جانبه رحب مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف عن وقف إطلاق للنار من جانب واحد لمدة أسبوعين.

وقال جريفيث في بيان صحافي :”أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي لتمييزهم لحساسية المرحلة التي تمر بها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لهذه المرحلة”.

وطالب الأطراف بأن تستغل هذه الفرصة وتتوقف فورًا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل وتمضي قدمًا نحو تحقيق سلام شامل ومستدام.

وأكد المبعوث الأممي أنه لا يزال مستمرا في وساطته بين الأطراف للوصول لاتفاقات حول وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، والبدء في تنفيذ إجراءات إنسانية واقتصادية من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين بشكل ملموس، بالإضافة لاستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب بصورة شاملة.

ويشن التحالف بقيادة السعودية غارات جوية على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن منذ عام 2015 بعد أشهر من اقتحام جماعة الحوثي العاصمة صنعاء ومعظم محافظات البلاد بقوة السلاح.

وأدى الصراع الدائر في اليمن الى مقتل عشرات الآلاف، فضلا عن تسببه بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية حسب تقارير الأمم المتحدة.

اقترح تصحيحاً