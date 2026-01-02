محافظ حضرموت يؤكد: العملية ليست إعلان حرب لكنها استعادة مواقع استراتيجية

أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي الجمعة، إطلاق عملية لاستعادة المواقع العسكرية في المحافظة بصورة سلمية ومنظمة، وفق ما نقلت وكالة “سبأ” الحكومية، وذلك بعد تقدم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات خلال الأسابيع الماضية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وقال الخنبشي، الذي تم تعيينه قائدًا لقوات “درع الوطن” الحكومية المدعومة من السعودية في حضرموت، إن العملية ليست إعلان حرب ولا تهدف للتصعيد، بل تمثل إجراءً وقائيًا ومسؤولًا.

وأوضح أن العملية تستهدف المعسكرات والمواقع العسكرية حصريًا، ولا تشمل المدنيين أو أي مكونات سياسية أو اجتماعية.

وفي الوقت نفسه، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تحركات قوات الحكومة اليمنية ضمن العملية المعلنة، وسط تأكيدات عن وقوع هجمات وكمائن تستهدف تحرك قوات درع الوطن السلمي.

من جانبه، وصف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت محمد عبد الملك الزبيدي العملية بأنها هجمة من قوات مختلطة تضم الإخوان والقاعدة والحوثيين، مشيرًا إلى دخول قوات دعم عبر منفذ الوديعة لمساندة القوات الإخوانية.

وأكد الزبيدي أن قوات المجلس الانتقالي ثابتة وجاهزة لردع أي هجوم على مختلف المحاور.

وفي تطور متصل، قرر المجلس الانتقالي الجنوبي إيقاف حركة الطيران في مطار عدن الدولي الخميس، وهو القرار الذي أثار أزمة دبلوماسية مع السعودية بعد رفض رئيس المجلس منح تصريح هبوط لطائرة تقل وفدًا سعوديًا، وفق تصريحات السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.