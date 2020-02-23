اليمن.. كشف المستور عن «4» منظومات جديدة لدفاع الجوي

4 منظومات دفاع جوي جديدة دخلت الخدمة بعد أن جرى اختبارها بنجاح [انترنت]

أعلن الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء، الأحد، أزاحة الستار عن 4 منظومات دفاع جوي جديدة.

وأزاح رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، المشير الركن “مهدي المشاط”، اليوم الأحد، الستار عن أربع منظومات جديدة للدفاع الجوي هي منظومات ثاقب 1 وثاقب 2 وثاقب 3 وفاطر 1 التي جرى تطويرها بخبرات يمنية بحتة.

وخلال افتتاحه معرض الشهيد عبدالعزيز المهرم للدفاعات الجوية، بحضور أعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيسي مجلسي النواب يحيى الراعي والوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور اطلع الرئيس المشاط على ما يحويه المعرض من نماذج لمنظومات الدفاع الجوي الجديدة التي دخلت الخدمة بعد أن جرى اختبارها بنجاح.

واستمع الرئيس المشاط والقادة من وزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد الغماري والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، إلى شرح حول الخصائص الفنية والتكتيكية للمنظومات الدفاعية ومراحل تطويرها وعمليات اختبارها والتي أثبتت قدرتها على إصابة الأهداف بدقة عالية.

وشاهد الرئيس المشاط والحاضرون فيلماً تسجيلياً عن مراحل تطوير وتحديث منظومات الدفاع الجوي خلال خمس سنوات من العدوان ومشاهد لفاعلية ونجاح تلك المنظومات الدفاعية في إصابة أهدافها خلال مراحل اختبارها.

وأشاد الرئيس المشاط بجهود قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة في مختلف المجالات ومنها تطوير وتحديث منظومة الصناعات العسكرية بما يواكب متطلبات معركة المواجهة والتصدي وردع قوى العدوان.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أنه سيتم نشر تفاصيل وخصائص المنظومات الجديدة للدفاع الجوي في ملحق إخباري عصر اليوم.

حضر افتتاح المعرض نائب رئيس هيئة الأركان اللواء الركن علي الموشكي وعدد من الوزراء والقيادات العسكرية.

ويشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ومنذ مارس/آذار 2015 ينفذ التحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014

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