اليمن.. كشف شحنة كبيرة لتهريب «الطائرات المسيّرة»

تمكنت قوات الحملة الأمنية المشتركة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، من ضبط قارب تهريب قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة في محافظة لحج، والقارب كان محملاً بشحنة ضخمة من معدات الطيران المسيّر وأجهزة المراقبة والتجسس.

ووفقًا لبيان أمني، تم اعتراض القارب في مياه رأس العارة، حيث تم القبض على ثلاثة مهربين كانوا على متنه، وقد تم إشراف النيابة الجزائية المتخصصة على عملية التحريز والمصادرة للمعدات المضبوطة.

والشحنة التي وُصفت بأنها “عالية الحساسية التقنية” تضمنت:

كاميرات تصوير عالية الدقة للطائرات المسيّرة المخصصة للاستطلاع الليلي والنهاري.

أجهزة اتصال لاسلكية وأدوات تحكم عن بُعد.

رقائق إلكترونية ووحدات تتبع (GPS) وأنظمة ملاحية للطائرات المسيّرة.

بطاريات عالية السعة ومحولات كهربائية دقيقة وألياف كربونية تستخدم في تصنيع وتوجيه الطائرات المسيّرة.

وأكدت المصادر الأمنية أن هذه المعدات كانت معدة لدعم جماعة الحوثي في تطوير قدراتها على تصنيع وتوجيه الطائرات المسيّرة، في وقت تصاعدت فيه الهجمات الحوثية على السفن والموانئ في البحر الأحمر.

وتُعد هذه العملية واحدة من أكبر الضربات الأمنية التي تم توجيهها لشبكات التهريب في الأشهر الأخيرة، ما يعزز جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب وتأمين السواحل الجنوبية.