اليمن.. محافظ حضرموت يدعو «المجلس الانتقالي» لسحب قواته

دعا محافظ محافظة حضرموت شرقي اليمن، سالم الخنبشي، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى سحب قواته من المحافظة الغنية بالنفط، مؤكداً أن حضرموت تمتلك قوات قادرة على حمايتها.

وقال الخنبشي في لقاء مع تلفزيون “الحدث” السعودي إن قوات من خارج المحافظة جاءت بينما كان في عدن، وإن هذه القوات محسوبة على المجلس الانتقالي، موضحاً أنه التقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وتباحث معه حول ضرورة عودة هذه القوات إلى خارج حضرموت للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

وأضاف أن المدن في حضرموت هادئة حالياً باستثناء حالات نهب محدودة، معرباً عن أمله في عودة الأمور إلى سابق عهدها سواء في الساحل أو الوادي.

وأكد الخنبشي تواصله مع بعض الضباط في القوات المتمركزة في حضرموت لضمان خروجها بعد أن حققت أهدافها، مشيراً إلى وجود قوة أمنية في سيئون يمكن تعزيزها بقوات النخبة لضبط الأمن والاستقرار.

وأشار المحافظ إلى البدء في تنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاق مع حلف قبائل حضرموت، لافتاً إلى مغادرة رئيس الحلف عمرو بن حبريش المنشآت النفطية صباح الخميس، مع استئناف شركة “بترو مسيلة” عملها. ودعا السعودية إلى دعم حضرموت في مجالات التنمية، وخاصة الكهرباء.

ويوم الخميس، سيطرت قوات النخبة الحضرمية وأخرى موالية للمجلس الانتقالي على حقول المسيلة التابعة لشركة “بترو مسيلة” ومواقع حماية الشركات النفطية شرقي المكلا، إثر مواجهات مع قوات حلف قبائل حضرموت، أسفرت عن 12 قتيلاً وجريحاً من الجانبين، وفق مصدر في السلطة المحلية.

وفي السياق ذاته، أعلن عضو مجلس القيادة اليمني فرج البحسني إنهاء “التمرد” في حضرموت، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون مع أي أعمال عبثية تهدد الأمن والاستقرار.

وتأتي التطورات بعد إعلان الحكومة اليمنية توصلها إلى اتفاق مع مكون حلف قبائل حضرموت برعاية المملكة العربية السعودية، لوضع حد لأكثر من عام من التوتر في المحافظة.

وسبق أن نظم المجلس الانتقالي الجنوبي فعالية احتفائية في سيئون بالذكرى الـ 58 لاستقلال جنوب اليمن عن الاحتلال البريطاني، بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى حضرموت بعد سيطرة حلف القبائل على قطاعي 14 و53 التابعين لشركة “بترو مسيلة”، ما دفع الشركة إلى وقف عمليات الإنتاج.

وتنتج شركة “بترو مسيلة” ما بين 85 و90 ألف برميل يومياً من الخام المتوسط والأغنى بالكبريت من حقول منطقة المسيلة، وهي كمية أقل من الطاقة الإنتاجية الكاملة لأربعة قطاعات نفطية في المحافظة بسبب توقف الإنتاج خلال سنوات الحرب، قبل استئناف الحكومة الإنتاج في أغسطس 2016.

ويعود التوتر في حضرموت الساحلية إلى أغسطس من العام الماضي بسيطرة حلف قبائل حضرموت على حقول نفطية واستحداث نقاط لمسلحيه على الطريق الرئيسية ومداخل المدن، مطالباً بتمثيل مكون “مؤتمر حضرموت الجامع” في السلطة وتسخير عائدات النفط لتوفير الكهرباء، وتسليم أبناء المحافظة مسؤولية القرار الأمني والعسكري.

ويشهد اليمن منذ أكثر من عشر سنوات صراعاً مستمراً بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة أنصار الله، انعكست تداعياته على جميع نواحي الحياة، وتسببت بأزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة واحدة من أسوأ الأزمات العالمية، فيما تسيطر جماعة أنصار الله على غالبية محافظات وسط وشمال اليمن منذ سبتمبر 2014، بينما يقود تحالف عربي بقيادة السعودية منذ مارس 2015 عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني لاستعادة هذه المناطق.

وحضرموت تمثل أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة وتحتضن أهم الموارد النفطية في البلاد، ما يجعلها محوراً استراتيجياً على الصعيد الأمني والاقتصادي.

ويشكل المجلس الانتقالي الجنوبي أحد القوى السياسية والعسكرية في جنوب اليمن، ويطالب بانفصال الجنوب، ما أدى إلى تصاعد التوترات في المناطق النفطية عندما تتقاطع مصالحه مع السلطات المحلية.

وتأتي هذه التطورات في سياق النزاع اليمني الممتد منذ عشر سنوات، الذي انعكس على الاقتصاد الوطني وقطاع النفط بشكل خاص، كما أدت الحروب والصراعات المحلية إلى ظهور مجموعات مسلحة تحاول فرض سيطرتها على الموارد الحيوية في المحافظات الجنوبية.

رئيس مجلس القيادة اليمني يحذر من خطوات أحادية في المناطق المحررة ويشيد بجهود السعودية في حضرموت

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الجمعة، من أن أي خطوات أحادية أو صراعات داخل المناطق المحررة تهدد وحدة القرار السيادي، وتمنح جماعة “أنصار الله” اليمنية فرصة لتعزيز مكاسبها على حساب الاستقرار الوطني، وذلك قبل مغادرته عدن متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية لإجراء مشاورات رفيعة المستوى.

وأكد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالشراكة الوطنية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مشدداً على أن حماية مؤسسات الدولة وصون مصالح المواطنين هي مسؤولية حصرية للحكومة والسلطات المحلية، ورافضاً أي إجراءات أحادية تضر بالأمن والاستقرار أو تعيق التعافي الاقتصادي.

وشدد على أن معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب جماعة “أنصار الله” وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ستظل أولوية وطنية، محذراً من أن الانشغال بصراعات جانبية لا يخدم إلا المشروع الإيراني ويضاعف معاناة اليمنيين.

وأشاد العليمي بجهود المملكة العربية السعودية التي أسفرت عن اتفاق تهدئة في محافظة حضرموت، داعياً إلى الالتزام ببنوده وتغليب مصلحة أبناء المحافظة، ومجدداً دعمه للسلطة المحلية والقيادات القبلية في جهود الوساطة، وموجهاً بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار التي لحقت بالمواطنين والعمل على جبر الضرر ومحاسبة المتورطين.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي جميع المكونات اليمنية إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصف لإسناد الحكومة في التزاماتها ووضع مصلحة المواطنين فوق أي اعتبارات، في وقت تشهد مناطق ساحل حضرموت توتراً سياسياً بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحلف “قبائل حضرموت المسلح”، الذي ينادي بحكم ذاتي للمحافظة، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الوضع في واحدة من أهم المحافظات النفطية المطلة على بحر العرب والحدودية مع السعودية.

هجوم مسلح يستهدف سفينة تجارية قبالة السواحل الغربية لليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة تجارية تعرضت لهجومين نفذهما مجهولون قبالة السواحل الغربية لليمن، وأكدت أن الحادث وقع على بعد 15 ميلاً بحرياً غرب الساحل.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغاً يفيد برصد قارب صغير يقترب من السفينة قبل تعرضها لإطلاق نار، وأشارت إلى أن ربان السفينة أكد بقاء الطاقم في حالة تأهب واستمرار جميع أفراده في وضع آمن.

وبيّنت الهيئة أنها تتابع تفاصيل الحادث وتدعو السفن العابرة في المنطقة إلى توخي أعلى درجات الحذر بسبب الاضطرابات الأمنية المتزايدة في المياه المحيطة باليمن.