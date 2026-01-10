اليمن.. محافظ عدن يمنع التظاهرات والإمارات تستقبل رئيس «المجلس الانتقالي»

وجه محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ اليافعي، بمنع إقامة أي تظاهرات أو تجمعات في المدينة، وذلك عشية دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي، المطالب بانفصال جنوب اليمن، لأنصاره للمشاركة في تظاهرة تأييدًا لرئيسه عيدروس الزُبيدي.

وجاء في تعميم صادر عن عمليات المحافظ إلى الأجهزة الأمنية المشتركة، اطلعت عليه “سبوتنيك”، أن التوجيه جاء “عطفًا على توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي، وحرصًا على الأمن والاستقرار والسكينة العامة في العاصمة عدن، ونظرًا للظروف الأمنية الراهنة”.

وأشار التعميم إلى أن منع التجمعات يأتي “تفاديًا لما قد يترتب من تأثيرات سلبية ومخاطر تهدد الأمن العام وسلامة المواطنين”، مؤكدًا أن أي مخالفة للتوجيه ستقابل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ويأتي هذا التوجيه في وقت دعا فيه المجلس الانتقالي الجنوبي أنصاره في عدن ومدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، للمشاركة في فعالية “مليونية الوفاء والصمود” يوم السبت، بهدف تجديد الدعم للقيادة السياسية الجنوبية ورفض أي حلول منقوصة تستهدف القضية الجنوبية.

وتزامن هذا التطور مع إعلان قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي حل المجلس وكافة هيئاته وأجهزته الفرعية، وإلغاء كافة مكاتبه في الداخل والخارج، في خطوة وصفت بأنها ضرورية لتحقيق الاستقرار وإعادة ترتيب العمل السياسي في الجنوب.

وأوضح بيان القيادات أن القرار جاء بعد تقييم الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة وما نتج عنها من رفض جهود التهدئة وتصعيد الأوضاع، مؤكدًا أن استمرار وجود المجلس لم يعد يخدم الهدف الذي تأسس من أجله، خاصة بعد تداعيات سلبية على العلاقة مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد البيان أن الهدف من الحل هو “تحقيق الهدف الجنوبي العادل من خلال العمل والتهيئة للمؤتمر الجنوبي الشامل تحت رعاية المملكة”، ودعا مختلف الشخصيات والقيادات الفاعلة في الجنوب للانخراط في هذا المسار بما يضمن التوصل إلى رؤية مشتركة لقضية شعب الجنوب وتطلعاته.

وكان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي قد غادر عدن إلى دولة الإمارات عبر ميناء بربرة الصومالي، قبل أن يصل وفد رفيع من المجلس إلى الرياض لمناقشة ترتيبات تطبيع الأوضاع العسكرية والأمنية والمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل.

وتشهد اليمن منذ أكثر من عام صراعًا مستمرًا بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثيين، انعكس على مختلف المستويات، ما تسبب في أزمة إنسانية تعد من الأسوأ عالميًا، فيما تواصل المملكة العربية السعودية قيادة تحالف عربي لدعم الجيش اليمني واستعادة السيطرة على المناطق الخاضعة للحوثيين.

والمجلس الانتقالي الجنوبي تأسس كذراع سياسي وعسكري يسعى لاستعادة دولة الجنوب التي كانت قائمة قبل توحيد اليمن في مايو 1990، معتمدًا على مطالب شعبيّة بنية معالجة ما يعتبره تهميشًا واضطهادًا في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 1994.

وعدن، العاصمة المؤقتة للجنوب، شهدت خلال السنوات الماضية توترات متكررة بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، مع تحركات عسكرية لتثبيت النفوذ، بينما تواصل المملكة العربية السعودية قيادة جهود للتقريب بين الأطراف الجنوبية لضمان استقرار اليمن وتعزيز الأمن الإقليمي.