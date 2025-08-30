اليمن.. غارات إسرائيلية على صنعاء تسفر عن مقتل رئيس الحكومة وعدد من الوزراء

أعلنت رئاسة حكومة صنعاء، اليوم السبت، عن مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس الماضي.

وفي بيان رسمي، أكدت رئاسة الحكومة أن “العدو الإسرائيلي” استهدف رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء أثناء ورشة عمل كانت تعقدها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها. وأضاف البيان أنه تم قتل رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، بينما أصيب آخرون بجروح متوسطة وخطيرة ويخضعون للعلاج الطبي.

وأشارت الحكومة إلى أنها ستواصل عملها ولن تتأثر بمثل هذه الخسائر، مؤكدة أن المؤسسات ستستمر في تقديم خدماتها بشكل طبيعي. كما جددت الحكومة دعمها المستمر لفلسطين، مشددة على أن “دماء الشهداء” ستكون دافعاً للتمسك بالمواقف الثابتة.

وكانت إسرائيل قد أكدت في وقت سابق تنفيذ ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت قادة بارزين في اليمن، مشيرة إلى أن الهجوم جاء في إطار عمليات ضد “قيادات الحوثيين”. من جهتها، نفت حكومة صنعاء الأنباء التي تحدثت عن استهداف قياداتها، مؤكدة أن الهجمات كانت تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن بسبب مواقفها الداعمة لغزة.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية التابعة لجماعة “أنصار الله” كان من بين الأشخاص الذين أعلنت إسرائيل استهدافهم، ولكنها نفت أي إصابات أو قتل له في الهجوم.

رئيس المجلس السياسي في صنعاء يكلف محمد مفتاح بأعمال رئيس مجلس الوزراء

أفادت وكالة الأنباء “سبأ” التابعة للحوثيين بتكليف رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، محمد أحمد مفتاح، النائب الأول لرئيس الوزراء، بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد الإعلان عن مقتل رئيس حكومة صنعاء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اليمنية يوم الخميس الماضي.

ووفقاً للوكالة، جاء القرار بعد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت ورشة عمل حكومية، حيث لقي الرهوي وعدد من وزرائه حتفهم، بينما أصيب آخرون بجروح متفاوتة وتلقوا العلاج الطبي.

وفيما يتعلق بتطورات الوضع، أكدت رئاسة الجمهورية في صنعاء أن الحكومة ستواصل عملها في تصريف الأعمال، وأن مؤسسات الدولة ستستمر في تقديم الخدمات العامة للمواطنين. كما جددت الحكومة تأكيدها على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز قدرات القوات المسلحة لمواجهة التحديات المستقبلية.

من جانبه، أكد اللواء محمد عبد الكريم الغماري، رئيس هيئة الأركان العامة في قوات جماعة “أنصار الله”، أن استهداف الأحياء المدنية في صنعاء لن يمر دون عقاب، وأن الجماعة سترد بالمزيد من التصعيد. كما جدد دعم “أنصار الله” للقضية الفلسطينية، وأكد على استمرار التصعيد العسكري ضد إسرائيل.

تأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان جماعة الحوثي إطلاق صاروخ فرط صوتي من طراز “فلسطين 2” باتجاه مطار بن غوريون في تل أبيب، مما يزيد من التوترات في المنطقة.