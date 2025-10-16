اليمن.. مقتل رئيس هيئة أركان قوات «أنصار الله»

أعلنت جماعة “أنصار الله” اليمنية، اليوم الخميس، مقتل رئيس هيئة أركان قواتها اللواء محمد عبد الكريم الغماري، مع بعض مرافقيه وولده حسين البالغ من العمر 13 عامًا، في سياق عملياتها ضد القوات الإسرائيلية خلال معركة طوفان الأقصى، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع.

وأشار سريع إلى أن الغماري استشهد أثناء أداء واجبه الجهادي، ضمن قافلة الشهداء الذين ارتقوا خلال الغارات التي نفذها ما وصفه بـ”العدوان الإجرامي الأمريكي الصهيوني” خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن القوات اليمنية نفذت خلال هذه الفترة 758 عملية عسكرية باستخدام 1835 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتية وطائرات مسيرة وزوارق حربية، إضافة إلى 346 عملية بحرية استهدفت أكثر من 228 سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والمحيط الهندي.

وأضاف البيان أن الدفاعات الجوية أسقطت 22 طائرة استطلاع أمريكية من طراز إم كيو-9، ونفذت 40 عملية تصدي للطيران المعادي، بما في ذلك قاذفات القنابل الإستراتيجية، مع إفشال عدد من العمليات العدوانية وإجبار تشكيلات حربية على الانسحاب.

ويعد الغماري من القيادات العسكرية البارزة في “أنصار الله”، والذراع اليمنى للزعيم عبد الملك الحوثي على المستوى الميداني، وهو المسؤول عن الهجمات التي استهدفت السفن التجارية والأراضي الإسرائيلية منذ ديسمبر 2023.

وكانت إسرائيل قد حاولت اغتياله سابقًا في صنعاء، حيث أصيب بجروح خطيرة، فيما صنفته الولايات المتحدة في مايو 2021 على أنه “تهديد للاستقرار والسلام”، وفرضت عليه عقوبات.