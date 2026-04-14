اليمن.. مقتل ضابط وإصابة 6 بهجوم مباغت في حضرموت

قُتل ضابط في الجيش اليمني وأصيب ستة من مرافقيه، اليوم الثلاثاء، في هجوم مسلح مباغت استهدف موكبهم على الطريق الدولي الرابط بين اليمن والسعودية، في حادثة أعادت تسليط الضوء على المخاطر الأمنية التي تشهدها بعض الطرق الحيوية في محافظة حضرموت.



وأفاد مصدر عسكري يمني أن مسلحين مجهولين نصبوا كمينًا مسلحًا لسيارة القيادي في وحدة الشرطة العسكرية التابعة للفرقة الأولى في قوات “درع الوطن”، المقدم فرج طارش شقير الأغبري الصبيحي، أثناء مروره على الطريق الدولي في مديرية العبر شمال غربي مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت.

وأوضح المصدر أن الهجوم وقع بشكل مباغت، حيث فتح المسلحون النار على الموكب العسكري، ما أدى إلى إصابة المقدم الصبيحي وستة من مرافقيه بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، إلا أن الضابط فارق الحياة متأثرًا بإصابته البالغة بعد وقت قصير من وصوله.

وعقب الحادثة، باشرت الأجهزة العسكرية والأمنية تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات الهجوم وتعقب منفذيه، حيث تم استحداث عدد من نقاط التفتيش على الطريق الدولي والمناطق المحيطة بمديرية العبر، في محاولة لتضييق الخناق على المسلحين الذين فروا من موقع الكمين.

ويُعد الطريق الدولي الرابط بين اليمن والسعودية من أهم الطرق البرية في المنطقة، لكنه يشهد بين الحين والآخر حوادث سطو ونهب واعتداءات مسلحة تنفذها جماعات مسلحة أو عصابات خارجة عن القانون، ما يثير قلقًا متزايدًا بشأن أمن المسافرين والمركبات العسكرية والمدنية على حد سواء.