اليمن.. مقتل قيادي جديد لـ«تنظيم القاعدة» بقصف جوي في اليمن

قتل قيادي في تنظيم “القاعدة”، اليوم السبت، إثر قصف جوي في محافظة “أبين” الساحلية جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر لوكالة “سبوتنيك”، بأن “طائرة من دون طيار، يعتقد أنها أمريكية شنت غارة جوية على معقل لتنظيم “القاعدة”، في “وادي النسيل” بمديرية مُودية شمال شرقي “أبين”.

وأضاف المصدر أن “القصف الجوي أسفر عن مقتل القيادي في “القاعدة”، سالم قاسم المرقشي، ومرافقه”.

وأشار المصدر، إلى أن “المرقشي” يعد قيادياً ميدانياً بارزاً في “القاعدة”، ومسؤولاً مباشراً عن هجمات عدة شنها التنظيم على القوات الأمنية والعسكرية في محافظة أبين جنوب البلاد”.

ويأتي مقتل القيادي في “القاعدة” بعد مصرع القيادي البارز في التنظيم المكنى بـ “أبو محمد الهذلي المكي” السعودي الجنسية، في 12 فبراير الماضي، إثر غارة جوية نفذتها طائرة من دون طيار أمريكية استهدفت معقلاً في منطقة المصِّينعة بمديرية “الصعِّيد” في محافظة “شبوة”، سبقه بأيام استهدافان مماثلان أسفرا عن مقتل القيادييّن البارزين “أيوب اللحجي” و”أبي علي الديسي” في محافظة “شبوة”، وفي 16 يناير الماضي، “لقي عنصر من “القاعدة” يدعى “أبي صالح الدويلي”، مصرعه إثر قصف جوي نفذته طائرة من دون طيار على معقل للتنظيم في منطقة “خورة” بمديرية “مرخة” السفلى شمال غربي محافظة شبوة”.