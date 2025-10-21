اليمن.. مقتل وإصابة عشرات الجنود آخرين انتحارية لـ«القاعدة» في أبين

لقي خمسة جنود يمنيين مصرعهم وأصيب عشرون آخرون، الثلاثاء، إثر هجومين انتحاريين وهجوم مسلح ثالث نفذه تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين الساحلية جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بأن الهجوم الأول تم بواسطة سيارة مفخخة استهدفت بوابة المجمع الحكومي في مديرية المحفد، الذي يستخدم مقراً للواء الأول في قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

أما الهجوم الثاني فكان انتحارياً بدراجة نارية مفخخة استهدف البوابة الرئيسية لمقر اللواء الأول، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين العسكريين وأدى إلى انهيار أجزاء من الثكنة العسكرية.

وفي الهجوم الثالث، شن خمسة مسلحين من تنظيم القاعدة هجوماً بأسلحة رشاشة على مقر اللواء بهدف السيطرة على قيادته وأسلحته، إلا أن أفراد اللواء تصدوا لهم وقتلوا منفذي الهجوم.

وأسفر الهجوم الواسع، الذي ارتدى خلاله المهاجمون زيّاً عسكرياً، عن سقوط 5 قتلى و20 جريحاً في حصيلة أولية، إلى جانب أضرار مادية واسعة في الثكنة العسكرية ومستشفى المحفد.

وتشهد محافظة أبين منذ أكثر من عام سلسلة هجمات متكررة لتنظيم القاعدة على القوات العسكرية والأمنية، كان أبرزها هجوم 16 أغسطس العام الماضي على اللواء الثالث لقوات الدعم والإسناد، والذي أوقع 34 ضحية بين قتيل وجريح.

يُذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن في 22 أغسطس 2022 عن إطلاق عملية “سهام الشرق” لتأمين محافظة أبين من عناصر القاعدة، غير أن الهجمات الإرهابية مستمرة بشكل متقطع، مستهدفة القوات العسكرية والأمنية في المحافظة.