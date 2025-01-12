اليمن: مقتل وإصابة 70 شخصاً في انفجار «محطة لتعبئة الغاز»

قتل وأصيب أكثر من سبعين شخصا اليوم الأحد، إثر انفجار محطة لتعبئة الغاز في محافظة البيضاء الواقعة وسط اليمن.

وقال المصدر لوكالة “نوفوستي”: “وقع انفجار في محطة لتعبئة الغاز المنزلي في منطقة الناصفة بمديرية الزاهر شمال محافظة البيضاء، أعقبه حريق هائل أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 65 آخرين بينهم 15 في حالة حرجة”، مضيفا أن “الحريق اندلع بأكثر من 20 سيارة وألحق أضرارا مادية واسعة في محيط المحطة”.

وذكر المصدر أن “السلطات الأمنية بدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة، خاصة أنها وقعت في وقت تشهد فيه محافظة البيضاء اشتباكات بين مسلحين وقوات جماعة “أنصار الله- الحوثيون”.

هذا “ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة “أنصار الله”، وتسيطر جماعة “أنصار الله” منذ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من “الحوثيين”.

وحسب تقارير الأمم المتحدة، “أودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية”.

فرنسا.. إصابة 50 شخصا في حادث تصادم بين قطاري ترامواي في مدينة ستراسبورغ

قالت السلطات الفرنسية، “إن 50 شخصا على الأقل أصيبوا في حادث تصادم بين قطاري ترامواي في مدينة ستراسبورغ شرق فرنسا”.

👉Terrible accident de tram, ce jour, dans le tunnel de la gare à #Strasbourg, avec malheureusement plusieurs blessés.

▶️Un grand merci aux secours (pompiers @sdis67, @PoliceNat67, agents @CTS_Strasbourg, etc) pour leur mobilisation, leur réactivité et leur professionnalisme.… pic.twitter.com/25fwJQUEyk — UnserLand (@UnserLand) January 11, 2025