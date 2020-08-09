اليمن.. مقتل 131 شخصاً وإصابة العشرات جراء الأمطار الغزيرة والسيول

أفادت وزارة الصحة بصنعاء، اليوم الأحد، بأن عدد الوفيات جراء الأمطار الغزيرة والسيول خلال الأيام القليلة الماضية ارتفع إلى 131 شخصا، وعدد الإصابات بلغ 124.

وأوضحت الوزارة، أن 106 بيتا ومنشئات خاصة وعامة تضررت كليا، و156 جزئيا وذلك حتى تاريخ 7 أغسطس 2020، مشيرة إلى أنه من بينها ما جرف بالسيول ومنها ما تهدم نتيجة هطول الأمطار.

وأدت الأمطار إلى فيضان سد مأرب التاريخي، ما تسبب بتدفق السيول على مختلف المديريات المحاذية له.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مسؤولين قولهم، إن الآلاف نزحوا بعد أن دمرت السيول منازلهم.