اليمن.. مقتل 3 أشخاص بمواجهات في محافظة شبوة

قتل 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون في مواجهات بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة اليمنية، وحركة “أنصار الله” في محافظة شبوة جنوبي اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة “ريا نوفوستي”، “بأن مواجهات دارت بمختلف الأسلحة بين اللواء الثاني بقوات “محور سبأ” التابعة للقوات المشتركة، ومقاتلين من “أنصار الله” إثر هجوم شنته الجماعة على 3 مواقع عسكرية في جبال لجية بمديرية مرخة العليا غرب مدينة عتق مركز محافظة شبوة، انطلاقا من محافظة البيضاء المجاورة، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ” إلى صنعاء”.

وأضاف أن “القوات المشتركة تمكنت من صد الهجوم على السلسلة الجبلية المطلة على مديرية مرخة العليا، بعد مواجهات استمرت نحو ساعتين، أسفرت عن سقوط 3 قتلى و9 جرحى من الجانبين”.

وذكر المصدر أن “القوات المشتركة عززت مواقعها في محافظة شبوة، خاصة المناطق المحاذية لمحافظة البيضاء المجاورة التي تتخذ “أنصار الله” من مناطقها الشمالية منطلقا لهجماتها”.

ويأتي التصعيد الميداني بين الجانبين بالتزامن مع ذكرى إعلان القوات الحكومية، في 7 يناير 2022، استعادة السيطرة على مديريات بيحان وعسيلان وعين غرب شبوة، إثر معارك مع جماعة “أنصار الله”، بعد تمكن الأخيرة من السيطرة عليها في 21 سبتمبر 2021، خلال هجوم واسع على المحافظة الغنية بالنفط، وفق وكالة “ريا نوفوستي”.