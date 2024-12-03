اليمن.. مليون حالة اشتباه بمرض «الملاريا» منذ بداية العام

أكدت تقارير أممية، أن “القطاع الصحي في اليمن يعاني تدهورا حادا، جراء تداعيات الحرب المستمرة بين القوات الحكومية و”جماعة أنصار الله-الحوثيين” منذ نحو عشر سنوات، كما يعاني هذا القطاع الحيوي من نقص حاد في التمويل، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات طبية”.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، “عن رصد أكثر من مليون حالة اشتباه بمرض الملاريا في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2024”.

وقالت المنظمة الأممية في بيان: إن” تردي خدمات الصرف الصحي في اليمن أدى إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، حيث أدت المياه الراكدة الناجمة عن الفيضانات إلى خلق مواقع تكاثر للبعوض، مما زاد من خطر تفشي أمراض الملاريا وحمى الضنك”.

وكشفت المنظمة “أنه منذ بداية العام 2024، أبلغ اليمن عن مليون و51 ألفا و287 حالة مشتبه بإصابتها بالملاريا، و13 ألفا و739 حالة مشتبه بها بمرض حمى الضنك”.

وحذرت الصحة العالمية من أن “الصراع الدائر في اليمن أثر بشدة على المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والتحديات الصحية، وأصبح نظام الرعاية الصحية يعاني من أحد أعلى معدلات انتشار الأمراض على مستوى العالم”.