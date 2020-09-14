اليمن.. وزير ومسؤول يتهمان الإمارات بإدخال قوات أجنبية إلى «سقطرى»

اتهامات يمنية للإمارات بإدخال قوات أجنبية وبناء قواعد بالتعاون مع الكيان الصهيوني في سقطرى اليمنية.

اتهم وزير ومسؤول إعلامي يمنيان الإمارات بإدخال قوات أجنبية ومعدات اتصالات متطورة إلى جزيرة سقطرى اليمنية، دون الحصول على التأشيرات الرسمية لذلك.

وكتب وزير الثروة السمكية فهد كفاين على “تويتر” أن “الإمارات أدخلت أجانب من جنسيات مختلفة إلى الأرخبيل في شهر أغسطس الماضي، من دون المرور بالإجراءات المعتادة والحصول على تأشيرات رسمية وفق النظام والقانون”.

وأضاف: “كان من ضمن حمولة السفينة الإماراتية الأخيرة إلى سقطرى معدات اتصال متطورة وأخرى نقلتها السفينة إلى الجزيرة”.

ووصف كفاين “‏تعليق العمل بالتأشيرات والإجراءات المتبعة في المطارات للقادمين إلى سقطرى، بأنه أمر مثير للقلق وغير مقبول”.

من جهته، قال مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي عبر “تويتر”: “ما تقوم به الإمارات في جزيرة سقطرى يجعلها دولة احتلال.. المحتل ليس له إلا المقاومة والحرب حتى خروج آخر جندي محتل من أرض اليمن”.

وأضاف: “ما تقوم به الإمارات في جزيرة سقطرى من حجز مساحات شاسعة من الأراضي، والشروع في بناء قواعد عسكرية بالتعاون مع الكيان الصهيوني يجعلها دولة احتلال”حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

تم التأكد من وصول أجانب من جنسيات مختلفة إلى أرخبيل سقطرى في شهر أغسطس الماضي ودخلوا دون الحصول على تأشيرات دخول رسمية ودون المرور بإجراءات الدخول الاعتيادية وفق النظام والقانون. — فهد كفاين (@fahadkafayan) September 13, 2020

سياتي اليوم الذي تدفع فية دويلة الإمارات ثمن بلطجتها وعبثها في اليمن وسيأتي اليوم الذي نحتفل فيه بطرد وكنس اخر جندي إماراتي دنس بقدميه ارض اليمن ولن ننسى ان دويلة الإمارات نشرت الإرهاب والقتل ودعمت المليشيات العنصرية وسهلت لإسرائيل دخول سقطرى اليمنية . pic.twitter.com/GFhI6ogDje — مختار الرحبي (@alrahbi5) September 13, 2020