اليمن.. وفاة شخص جراء السيول في «حضرموت» وتعليق الدراسة

هطلت أمطار غزيرة على محافظة حضرموت، في جنوب شرق اليمن، مسببة سيولا وفيضانات، ما أدى لوفاة شخص وخسائر مادية كبيرة.

وقال مدير عام الأمن والشرطة في ساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي، “إن شابا لقي حتفه غرقا مساء أمس الأربعاء في المكلا عاصمة حضرموت جراء السيول”.

وقالت مصادر لوكالة رويترز، “إن الأمطار تسببت بأضرار فادحة في البنية التحتية والممتلكات وأغرقت عدة مناطق وجرفت عشرات السيارات وقطعت خطوط الطرق الرئيسية بين الساحل ووادي حضرموت والمناطق الشرقية، إضافة إلى الطريق الدولي مع سلطنة عمان”.

وبحسب الوكالة، “تسببت الأمطار في انقطاع الكهرباء منذ ظهر الأربعاء بشكل كامل عن المكلا، كما غمرت عدة وديان ومساحات من الأراضي الزراعية بالمحافظة الجنوبية”.

وأمر محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، “بتعليق الدراسة في مدارس التعليم العام “الأساسي والثانوي” الحكومية والأهلية والخاصة والتعليم الجامعي ومعاهد التعليم الفني والمهني في عموم حضرموت اليوم الخميس”.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، حذرت في وقت سابق، من “خطر الفيضانات الشديدة في المناطق المنخفضة من اليمن، خاصة في محافظتي حضرموت والمهرة، خلال النصف الثاني من أبريل نيسان الجاري”.

وقالت المنظمة، في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية، “إن الأمطار الغزيرة ستشمل أجزاء من المنطقة الغربية لمحافظة المهرة، والمناطق الوسطى لحضرموت”.