سجلت اليمن وفاة 680 شخصا بمرض الكوليرا، وأكثر من 186 ألف حالة إصابة خلال 6 أشهر.

وأوضح مكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أن “بيانات وزارة الصحة، تفيد بأن الإجمالي التراكمي للحالات المشتبه في إصابتها بالكوليرا يزيد عن 186 ألف حالة في جميع المحافظات اليمنية الـ22، خلال الفترة من منتصف مارس، وحتى 7 سبتمبر2024”.

وأضاف التقرير “أن حالات الاشتباه بالكوليرا تشهد تفشياً متسارعاً منذ 6 أشهر، وفي المتوسط تم الإبلاغ عن ما بين 1050 و1800 حالة جديدة في اليوم الواحد، كما أن حالات الوفيات المرتبطة بالمرض ارتفعت، خلال الفترة نفسها، إلى أكثر من 680 حالة في عموم البلاد”.

وأوضح التقرير “أن النساء الحوامل، والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة أخرى هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض؛ حيث “يمثل الأطفال دون سن الخامسة 16% من إجمالي الحالات المشتبه بها و18% من الوفيات، فيما يمثل كبار السن والذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً ما يقرب من 10% من الحالات و36% من الوفيات”.

وحذر التقرير، من “زيادة الحالات في أعقاب الأمطار الغزيرة التي ضربت معظم أنحاء البلاد في الفترة الأخيرة، والتي تزيد من احتمال انتقال الكوليرا بسبب تلوث إمدادات المياه”.

وأكد أن “احتياج خطة الاستجابة لتفشي الكوليرا متعددة القطاعات تتطلب 28 مليون دولار لتمويل شركاء الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة، و لإدارة ومراقبة ومنع انتشار الكوليرا على مستوى البلاد بشكل فعال”.

وكانت الأمم المتحدة حذرت في سبتمبر الفائت من تفشي وانتشار وباء الكوليرا في جميع المحافظات اليمنية، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الصحية في البلاد.