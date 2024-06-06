اليمن يدين جريمة تعذيب 7 مواطنين في سلطنة عمان

عبرت الحكومة اليمنية اليوم الخميس، عن إدانتها الكاملة، لواقعة وجريمة التعذيب التي تعرض لها 7 مواطنين يمنيين، بعد دخولهم الأراضي العمانية، مؤكدة استمرارها في متابعة القضية وحرصها على تحقيق العدالة وفقاً للقانون.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة حقوق الإنسان، بأن الوزارة تابعت منذ اللحظات الأولى واقعة التعذيب التي تعرض لها سبعة مواطنين يمنيين، بعد دخولهم الاراضي العمانية.

وحسب المصدر، ذكر الضحايا أنهم دخلوا أراضي سلطنة عمان، وتم القبض عليهم من قبل الجيش العماني، وتعرضوا للتعذيب وتم ارجاعهم بعد ذلك للأراضي اليمنية حيث تمكنوا من الوصول إلى مديرية شحن بمحافظة المهرة.

وكلفت الوزارة مكتبها بمحافظة المهرة لمتابعة القضية، والإجراءات المتخذة من قبل إدارة أمن المحافظة، وتم مقابلة الضحايا وأخذ اقوالهم ومعاينة الإصابات الجسيمة التي تعرضوا لها وإثباتها في محاضر رسمية.

وقبل أيام تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الشباب اليمنيين، وعلى ظهورهم آثار تعذيب، قالوا إنهم تعرضوا له أثناء احتجازهم من قبل الجيش العُماني.