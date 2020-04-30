اليمن يُعلن حالتّي وفاة بفيروس كورونا

فرض حظر التجول في اليمن على مدار 24 ساعة لمدة 3 أيام [CNN]

أعلنت وزارة الصحة اليمنية الأربعاء عن تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الوباء في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت السلطات إنها رصدت خمس حالات إصابة بالفيروس في عدن وذلك بعدما قالت الأمم المتحدة إنها تخشى من انتشار الفيروس دون رصده في بلد يواجه فيه الملايين خطر المجاعة وضعف الرعاية الطبية.

وتم تسجيل حالات الإصابة الجديدة في عدن جنوبي البلاد، مما دعا السلطات إلى فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة لمدة 3 أيام.

وقررت السلطات فرض حظر تجول شامل لثلاثة أيام في المدينة، بعد اكتشاف الإصابات هناك.

وأكد مراسل RT في اليمن أن حظر التجول فرض اعتبارا من منتصف الليل ولمدة ثلاثة أيام، مع إغلاق المراكز التجارية والأسواق لمدة أسبوعين.

ولم يسجل اليمن في السابق سوى إصابة واحدة.

ومنذ فترة طويلة، يحذر مسؤولون دوليون في مجال الصحة من أن سكان اليمن قد يكونون عرضة بشكل كبير لمخاطر التفشي، وهو ما سيصعب رصده في بلد ببنية تحتية صحية منهكة.

وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن هناك “احتمالا حقيقيا” بأن ينتشر الفيروس بين المجتمعات في أنحاء اليمن.

وجاء هذا القرار عقب إعلان اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، على حسابها الرسمي في “تويتر”، عن تسجيل الإصابات المذكورة.

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