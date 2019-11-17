اليمن.. 15 ألف طفل يعانون من سوء التغذية «الحاد الوخيم»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، عن وجود قرابة 15 ألف طفل في اليمن، يعانون من سوء التغذية “الحاد الوخيم”، والذين يُشكلون حوالي 26% ممن تم فحصهم منذ مطلع عام 2019.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، أوضح مكتب المنظمة باليمن، أنه تم فحص 63 ألف طفل تقريبا، منذ مطلع العام الجاري، منهم 9 آلاف دون سن الخامسة.

وأشار المكتب إلى أن 26% من الأطفال الذين تم فحصهم (قرابة 15 ألف طفل)، يعانون من “سوء التغذية الحاد الوخيم”.

هذا ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول”.