اليمن.. 16 قتيل وعشرات الجرحى بهجمات أمريكية بريطانية

شنت قوات أمريكية وبريطانية، سلسلة من الهجمات العسكرية الجديدة، استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة، ما تسبب بمقتل وإصابة أكثر من 51 يمنيا.

وشنت هذه القوات، أربع هجمات على مديرية الحوك بمدينة الحديدة، ومبنى الإذاعة، كما استهدفت مبنى في ميناء الصليف ومنطقة غليفقة بمحافظة الحديدة، ما تسبب بمقتل 16 وأكثر من 35 جريحاً.

ومساء أمس شن الطيران الأمريكي والبريطاني، 3 غارات على منطقة النهدين في مديرية السبعين وغارة على محيط مطار صنعاء الدولي وغارتين على منطقة جربان في مديرية سنحان، وفي تعز استهدف العدوان الأمريكي البريطاني شبكة الاتصالات في منطقة الأعبوس بمديرية حيفان.

هذا وتأتي الهجمات العسكرية الأمريكية والبريطانية ضد جماعة أنصار الله “الحوثيين” التي تشن هجمات متكررة على السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل.

وباتت الضربات الأمريكية شبه يومية على أهداف في اليمن، تتركز على مناطق سيطرة “الحوثيين” الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان، ويؤكدون إن هجماتهم على السفن تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.