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اليوفي يُحرز أول انتصاراته في دوري أبطال أوروبا ويتصدر المجموعة الرابعة

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 أكتوبر 2019 - 14:24
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رفع يوفنتوس رصيده إلى أربع نقاط وتصدر قائمة المجموعة الرابعة. [إنترنت]

أحرز نادي يوفنتوس الإيطالي باكورة انتصاراته في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ضيفه باير ليفركوزن الألماني وتغلب عليه بنتيجة 3-0، أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية للبطولة.

حيث سجل ثلاثية الفريق الإيطالي كل من المهاجمين، الأرجنتيني غونزالو هيغواين، وفيديريكو بيرنارديسكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وبعد انتصاره الأول في الموسم رفع يوفنتوس رصيده إلى أربع نقاط وتصدر قائمة المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف أمام وصيفه أتلتيكو مدريد، الذي تغلب بدوره بهدفين نظيفين على مضيفه لوكوموتيف موسكو، صاحب المركز الثالث، برصيد ثلاث نقاط.

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