اليوم الدراسي الأوّل في ليبيا بدأ مليئاً بالتفاؤل

بدأ العام الدراسي الجديد في ليبيا اليوم الأحد الموافق 03 سبتمبر 2023، وسط أجواء من البهجة والفرح لدى المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

وحرصت المدارس على استقبال طلابها بشكل محفز ونشط، حيث تم ترتيبها وتنظيفها، كما يتم التجهيز لتوفير كافة المستلزمات المدرسية اللازمة.

الطلاب متشوّقون لعودتهم إلى صفوف الدراسة، وما يحمله الفصل الجديد من مناهج ودروس ووجوه جديدة من المعلمين والزملاء، متأملين عزمهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق التفوق العلمي.

حال أولياء الأمور لا يختلف عن حال أبنائهم، فأهمية التعليم في بناء شخصية أبنائهم ومجتمعهم ، هي ما يطمح إليه كل ولي أمر، وحثهم على الاجتهاد والمثابرة والطموح للنجاح.

وتعد عودة العام الدراسي الجديد خطوة مهمة في مسار العملية التعليمية في ليبيا، لتساهم في رفع المستوى التعليمي للطلاب.

تأمل بدورها وزارة التربية والتعليم أن يحقق العام الدراسي الجديد أهدافه المنشودة، والتي تتمثل في رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم.

كما تأمل الوزارة أن يساهم العام الدراسي الجديد في بناء شخصية الطلاب وتنمية روح المواطنة لديهم.

أمّا الطلاب، فهم يأملون في أن يكون العام الدراسيّ الجديد عامًا حافلًا بالنجاح والتفوّق، وأن يحققوا طموحاتهم وأحلامهم.