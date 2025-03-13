«اليوم العالمي للرّياضيات».. لُغة الكون نُحلّل ونُفكّر ونُبدِع

شهد وزير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدّكتور “موسى المقريف”، “اِحتفالية “اليوم العالمي للرّياضيات” تحت شِعار “الرياضيات لُغة الكون نُحلّل، نُفكّر، نُبدِع” التي نظّمتها مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي”.

وَشهِدتْ الاِحفالية “حُضور رئيس مصلحة التّفتيش التّربوي الأستاذ “جمال العز”، ومدير مركز المعلومات والتّوثيق الدّكتور “خالد حميّر “، ومدير إدارة رياض الأطفال الدّكتور “علي عثمان”، ومراقبي التّربية والتّعليم ببلديتَي حي الأندلس وطرابلس المركز”.

وتضمّنت الاِحتفالية التي أُقِيمتْ بمركز التّدريب وتطوير التّعليم، “اِفتتاح معرض الرّياضيات، حيث شمل رسومات ومشاركات التلاميذ والطلاب”.

وَفي كلمة له خِلال الاِحتفالية، أشاد وزير التّربية والتّعليم، “بِالجهود المبذولة في إحياء “اليوم العالمي للرّياضيات”، والتّعريف بأهمّية مادة الرّياضيات”، وأكّد “على دعمِ الوزارة للمسابقات العِلمية المحلية والدّولية لها من دور كبير وبارز في مشاركات طلابنا لمثلِ هذه المحافل”.

من جهته، قال رئيس مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي، “إن حُصول ليبيا على ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية وبرونزية يعكس اِهتمام الوزارة بطلابها نحو التميّز العِلمي، والدّفع بهم في المشاركات الدّولية”.