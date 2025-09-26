اليوم721 من الحرب على غزة.. قصف إسرائيلي مكثف يوقع عشرات القتلى

طلب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الجيش تركيب مكبرات صوت وتشغيل خطابه الأخير في الأمم المتحدة لسكان قطاع غزة، وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

في السياق، في اليوم الـ721 من حرب الإبادة على قطاع غزة، تواصل إسرائيل قصفها المكثف برا وجوا، وسط تصاعد الخسائر البشرية والمادية في مختلف مناطق القطاع.

فقد أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة بمقتل 57 فلسطينياً منذ فجر الخميس، نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة أحياء ومدن.

وفي تفاصيل اليوم، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لوجود عشرات المفقودين تحت الأنقاض، وسط حالة من الفزع بين السكان.

كما شنت الغارات هجمات عنيفة على حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، إضافة إلى تنفيذ “أحزمة نارية” في منطقتي شارع النفق والزرقا، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

استهدف القصف أيضاً مناطق محيطة بـ”كارفور” غرب غزة، حيث أعلن مستشفى “العودة” عن استقبال جثامين 6 قتلى و10 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية إثر قصف مخيمات وسط القطاع وتجمعات قرب منطقة “نتساريم” جنوب وادي غزة.

وفي مناطق أخرى، استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة “المشاهرة” غرب حي التفاح، وأسقطت قذائف على شرق حي الشجاعية، مخلفة المزيد من القتلى والإصابات.

وفي ظل هذه الأوضاع الإنسانية الحرجة، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من تراجع خدمات بنوك الدم في المستشفيات بسبب نقص حاد في المستهلكات المخبرية وأدوات نقل الدم، ما يفاقم من صعوبة التعامل مع أعداد الجرحى المتزايدة ويهدد إجراء الفحوصات الحيوية الضرورية.

الوضع في غزة مستمر في التدهور وسط تصاعد المعاناة الإنسانية والدمار المتزايد في مختلف المناطق.