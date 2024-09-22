اليوم.. بداية فصل الخريف فلكياً

أعلنت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، “أن اليوم الأحد سيشهد بداية فصل الخريف فلكيا، ويأتي ذلك مع تعامد أشعة الشمس مباشرة على خط الاستواء، وهي ظاهرة فلكية تعرف بالاعتدال الخريفي”.

وبحسب المؤسسة، “فإن الاعتدال الخريفي يعني تساوي طول الليل والنهار في جميع أنحاء العالم، ويشير هذا الحدث الفلكي إلى انتقال الأرض من فصل الصيف إلى فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي، والعكس في النصف الجنوبي، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع بداية الخريف، وتقل ساعات النهار، وتزداد ساعات الليل”.

هذا ويستمر فصل الخريف فلكيا حتى لحظة الانقلاب الشتوي الساعة 12:20 ظهرا في يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، أي حوالي 89 يوم و 20 ساعة 37 دقيقة تقريبا.