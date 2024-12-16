اليوم وغدا.. أجواء شتوية باردة وأمطار رعدية على مناطق الشمال الغربي

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن الوضع الجوي السائد والمتوقع وخلال اليومين القادمين يفيد بسقوط أمطار خلال فترات، على مناطق الشمال الغربي الساحل من” رأس اجدير إلى سرت- سهل الجفارة – مناطق الجبل الغربي – ترهونة – مسلاتة – بني وليد” يصحبها خلايا رعدية أحياناً.

وأضاف المركز، من المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة خاصة على المناطق من رأس اجدير إلى الخمس ومناطق الدواخل سرت مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة و جريان بعض الأودية ، عليه يجب أخذ الحيطة والحذر.

كما تشهد مناطق الجنوب الغربي أيضاً سقوط أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة من مساء اليوم واليومين القادمين على “سبها – أدري – الشاطئ محروقة – أوباري ومرزق” مصحوبة بخلايا رعدية مما تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة و جريان بعض الاودية وحالات فيضانية محدودة.

وتتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي خاصة المناطق الساحلية الممتدة من بنغازي إلى الجبل الأخضر يتخللها سقوط امطار متفرقة.

ودعا المركز لأخذ الحيطة والحذر وتتحرك السحب الممطرة تدريجيا من يوم الأربعاء ناحية الشمال الشرقي لتشمل مناطق الخليج.



