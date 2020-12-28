اليونان.. اعتداء «عُنصري» على مخيّم لاجئين أطفال

مخيّم للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم، في منطقة أوريوكاسترو القريبة من مدينة سلانيك باليونان، تعرض لاعتداء من قبل عنصريين.

وأفادت الصحافة اليونانية، أن مجموعة من العنصرين اعتدوا، السبت، على المخيم، بالسكاكين وقطع الحديد والعصي.

وأوضحت أن المعتدين، أطلقوا هتافات عنصرية أمام المخيم الذي يمارس نشاطه تحت حماية إحدى الكنائس.

وأشارت إلى أن عناصر أمن المخيم، منعوا المعتدين من الدخول إلى المخيم.

ووفق مماذكرت وكالة “الأناضول” عن تصريحات صحفية، قال تودوريس قارايانيس، محام المخيّم، إنهم يعتزمون تقديم شكوى إلى النيابة العامة، حول الاعتداء.

يُذكر أن المنطقة التي تضم المخيم، شهدت خلال عامي 2016 و2017، أحداث عنف قامت بها مجموعات عنصرية تعارض تشييد مخيمات لاجئين في المنطقة.