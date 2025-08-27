اليونان تؤكد احترام ليبيا لخط الوسط البحري وتعلن استعدادها لترسيم الحدود

أكد وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس التزام ليبيا بخط الوسط البحري مع أثينا، رغم الخلافات النظرية حول المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى استعداد بلاده للتقدم في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع غرب ليبيا وفقاً للقانون الدولي.

وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة “أوبن تي في” اليونانية أن التراخيص الليبية الأخيرة جاءت منسجمة مع خط الوسط الذي تعتمده اليونان، مشدداً على حرص أثينا على إقامة علاقات متوازنة مع ليبيا، حيث تحتفظ الدولة الأوروبية الوحيدة بحوار رفيع المستوى مع الحكومتين الليبيتين، ما ساهم في انخفاض تدفقات الهجرة غير النظامية من شرق ليبيا.

وأوضح جيرابيتريتيس أن اليونان عملت على إعادة بناء علاقاتها مع طرابلس وبنغازي رغم استمرار تداعيات مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019، والتي تعتبرها أثينا لاغية وباطلة.

وأشار إلى أن اليونان وليبيا تمتلكان سواحل متقابلة مباشرة، بخلاف تركيا، ما يمنح بلاده أحقية أكبر في التفاوض حول ترسيم الحدود.

وفيما يخص المذكرة الشفهية الليبية الأخيرة، أوضح الوزير أنها تلقت رداً مناسباً من الجانب اليوناني داخل الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن إعلان ليبيا لمناطق الامتياز النفطي جاء متماشياً مع خط الوسط اليوناني، رغم تأثيره على حقوق مصر وإيطاليا ومالطا.

وأكد جيرابيتريتيس أن اليونان لن تقبل بأي انتهاك لسيادتها البحرية وستواصل الدفاع عن حقوقها استناداً إلى القانون الدولي وتحالفاتها الإقليمية.