اليونان تؤكد استعدادهم للجوء للقوة العسكرية ضد الاتفاقية بين ليبيا وتركيا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنّهم مستعدون للجوء إلى القوة العسكرية إذا لزم الأمر ردا على توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وليبيا في مجال الغاز والطاقة.

وأشار ميتسوتاكيس في خطابه الأربعاء أمام برلمان بلاده، إلى أنّهم سيتقدمون بطلبات للتعاون الدبلوماسي مع دول الحلفاء، لافتا إلى أن مسؤولين يونانيين رفيعي المستوى يستعدون لزيارة دول الشرق الأوسط لإلغاء هذه الاتفاقية.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، أكّد عدم أهمية التصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وليبيا، بالنسبة لأنقرة.