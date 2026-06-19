اليونان تؤكد التمسك بترسيم «الحدود البحرية» مع ليبيا

أكد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس تمسك بلاده بالتوصل إلى اتفاق مع ليبيا بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، باعتبارهما دولتين متجاورتين تربطهما سواحل متقابلة في البحر المتوسط.

وأوضح الوزير اليوناني، في تصريحات أعقبت زيارة صدام حفتر إلى العاصمة أثينا، أن المحادثات التي جرت بين الجانبين في العاشر من يونيو الجاري وُصفت بأنها بناءة، مشيرًا إلى أن الجولة المقبلة من المباحثات ستعقد في أثينا.

وأضاف أن اللقاءات تناولت أيضًا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا واليونان، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، خصوصًا في قطاعي الطاقة والبناء، إلى جانب بحث إمكانية تشغيل خط طيران مباشر يربط بين بنغازي وأثينا، في إطار توجه مشترك لتطوير التعاون في قطاع النقل الجوي.

وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن الجانبين اتفقا على العمل المشترك للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية نحو جزيرتي كريت وغافدوس، لافتًا إلى أن صدام حفتر شدد خلال اللقاءات على أهمية استمرار برامج تدريب ضباط خفر السواحل الليبي داخل اليونان.

كما جدد جيرابيتريتيس دعم بلاده لمسار الحل السياسي في ليبيا، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى تسوية يقودها الليبيون دون تدخلات خارجية، وبما يحفظ الاستقرار في البلاد.

وكان نشر صدام حفتر تفاصيل زيارته إلى أثينا، موضحًا أنه عقد سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين اليونانيين، بينهم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس.

وقال إن المباحثات ركزت على تعزيز التعاون بين البلدين، وتطوير شراكات اقتصادية تخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية والإجراءات المرتبطة به، وأهمية استمرار التنسيق في عدد من الملفات الإقليمية بما يدعم الاستقرار ويعزز العلاقات الثنائية بين ليبيا واليونان خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه جدد التأكيد على موقفه الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي مسار سياسي أو تعاون دولي.