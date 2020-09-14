اليونان.. تعد بإنشاء مركز دائم للمهاجرين بعد حريق «ليسبوس»

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الأحد. إن بلاده ستبني مركز استقبال دائم للمهاجرين في جزيرة ليسبوس ليحل محل مخيم اللاجئين المكتظ الذي دمره حريق الأسبوع الماضي، داعيا إلى مشاركة أوروبية أكبر.

وشرد الحريق الذي اندلع في مركز استقبال موريا الأسبوع الماضي ما يزيد على 12 ألف لاجئ مما أجبر معظمهم على النوم في العراء دون صرف صحي مناسب أو طعام أو ماء، وأثار مجددا قضية الهجرة إلى أوروبا.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” عن ميتسوتاكيس إن بناء مركز استقبال جديد في الجزيرة ليحل محل منشأة موريا المكتظة سيئة السمعة سيكون فرصة لإعادة ضبط السياسة الخاصة بالتعامل مع المهاجرين الوافدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي “نريد تحويل هذه المشكلة إلى فرصة… يجب أن تشارك أوروبا بشكل أكبر في إدارة المركز الجديد في أي مكان نقرر إقامته به في النهاية”.