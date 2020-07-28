اليونان تُبدي استعدادها للحوار مع تركيا

أبدى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، استعداد بلاده للحوار مع تركيا دون ضغوط أو تهديدات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوناني، الثلاثاء، مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، في العاصمة أثينا.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن ديندياس قوله، إن المشكلة الوحيدة بين اليونان وتركيا تكمل في تحديد الجرف القاري ومناطق الصلاحية البحرية.

ولفت الوزير اليوناني إلى أنه بحث مع نظيرته الإسبانية مسألة طالبي اللجوء والتطورات شرقي المتوسط، واتفقا على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفًا أكثر فاعلية بشأن المسألة الليبية.

وتطرق ديندياس إلى تصريحات متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، حول أنشطة التنقيب شرقي المتوسط.

وأضاف قائلاً: “مستعدون للحوار مع تركيا دون ضغوط أو تهديد”.

ولفت إلى اللقاء الذي جمع لايا مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة أنقرة أمس، وقال: “وفقًا للانطباع الذي وصلنا فإن تركيا ترغب في الحوار مع أثينا”.

وفي تصريحات سابقة اليوم، نوه قالن إلى وجود أرضية للحوار مع اليونان، مؤكدا استعداد بلاده لإجراء محادثات معها دون شروط مسبقة في كافة القضايا الثنائية.