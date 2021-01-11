اليونان تُعلن استعدادها لإقامة علاقات مثمرة مع تركيا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده تسعى لإقامة علاقات مثمرة مع تركيا وستحضر المحادثات الاستكشافية بشأن قضية المناطق البحرية المتنازع عليها لدى تحديد موعدها.

وأكد ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا في لشبونة، أن بلاده “تسعى لعلاقة مثمرة وبناءة مع تركيا”، معتبرا أن “استئناف المحادثات التي توقفت عام 2016 سيكون خطوة إيجابية”.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليونان إلى استئناف المحادثات الاستكشافية، حول مطالباتهما البحرية المتعارضة في البحر المتوسط وقضايا أخرى، هذا الشهر.

وأضاف أوغلو، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: “ندعو اليونان لبدء المحادثات الاستكشافية في شهر يناير الجاري، ونحن مستعدون لاستئنافها”.

وتابع أوغلو: “لذلك ليس لدى اليونان أي عذر في الوقت الحالي” منوها بأن المحادثات ستغطي جميع القضايا بين الجارتين. وقال: “نريد أن نوجه دعوة رسمية. اعتبارا من اليوم نحث اليونان على بدء محادثات استكشافية على أن يعقد الاجتماع الأول خلال شهر يناير”، بحسب وكالة “رويترز”.

وأشار الوزير التركي إلى أنه تحت ضغط من بعض دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ألمانيا، ألمحت اليونان إلى أنها قد تستأنف المحادثات في 11 يناير الجاري.

وتختلف تركيا واليونان، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، حول امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط ومسائل بحرية أخرى.

وعقدت الدولتان 60 جولة محادثات بين 2002 و2016. واشتعلت التوترات في العام الماضي عندما أرسلت أنقرة سفينة تنقيب إلى مياه تطالب بها اليونان أيضا، لكن السفينة عادت لاحقا إلى السواحل التركية.

وفي ذات السياق، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في وقت سابق، ضرورة حل الخلافات بين بلاده واليونان عبر الحوار.