اليونان.. حكم بالسجن 13 عاما على زعيم حزب «للنازيين» الجدد

حكم القضاء اليوناني أمس الأربعاء بالسجن 13 عاما على زعيم حزب “الفجر الذهبي” للنازيين الجدد نيكوس ميخالولياكوس بعد إدانته بقيادة “منظمة إجرامية”.

وكما كان متوقعا، حكمت المحكمة الجزائية في أثينا أيضا بالسجن المؤبد على يورغوس روباكياس العضو في المنظمة، بعد إدانته باغتيال مغني الراب المناهض للفاشية بافلوس فيساس عام 2013.

وبعد 5 سنوات ونصف السنة من الجلسات، صنفت المحكمة بالإجماع الأسبوع الماضي الحزب الذي لديه جناح مسلح، “منظمة إجرامية”، في حكم اعتبر “تاريخيا” من جانب رئيسة الجمهورية وجزء من الطبقة السياسية اليونانية حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

وأدين أكثر من 50 شخصا، بينهم 18 نائبا سابقا من الحزب بجرائم مختلفة أبرزها قيادة منظمة إجرامية والقتل والاعتداء وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.