اليونان.. رصد 4 إصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا

السلطات الصحية في اليونان أعلنت عن رصد 4 إصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المكتشفة مؤخرا في بريطانيا.

وذكر مسؤول بوزارة الصحة لوكالة “رويترز”، أن الحالات 4 رصدت لدى وافدين من بريطانيا.

وأضاف: “الأشخاص الأربعة وصلوا في الآونة الأخيرة إلى اليونان قادمين من بريطانيا وهم الآن قيد الحجر الصحي”.

وهذه المرة الأولى التي تبلغ فيها اليونان عن سلالة كورونا المتحورة.

وسجلت اليونان التي بدأت برنامج تطعيم ضد كورونا المستجد الأسبوع الماضي، 140099 إصابة مؤكدة بالفيروس و4957 وفاة به. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.