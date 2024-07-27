«اليونسكو» تدرج موقعين إثيوبيين على قائمة التراث العالمي

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قامت بتسجيل موقعي: ملكا كونتور وبالتشيت الأثري والحفريات كتراث عالمي خلال المؤتمر السنوي السادس والأربعين للجنة التراث العالمي في نيودلهي بالهند.

وأشارت إلى أن هذا الموقع المتسلسل يقع في وادي أواش العلوي في إثيوبيا، وهو عبارة عن مجموعة من المواقع التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ والتي تحافظ على السجلات الأثرية والحفريات – بما في ذلك آثار الأقدام – التي تشهد على احتلال المنطقة من قبل مجموعات البشر منذ مليوني عام.

ويقع المواقع على ارتفاع يتراوح بين 2000 و2200 متر فوق مستوى سطح البحر، عن حفريات للإنسان المنتصب، والإنسان هايدلبيرج، والإنسان العاقل القديم، والتي تم توثيقها في طبقات مؤرخة، مع أدوات مختلفة مصنوعة من الصخور البركانية.

ويتضمن التسلسل الثقافي أربع مراحل متتالية من المجمعات التكنولوجية في العصر القديم، والأشولي، والعصر الحجري الأوسط، والعصر الحجري .