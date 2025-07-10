اليونسكو تعيد إدراج مدينة «غدامس القديمة» ضمن قائمة التراث العالمي

أعلنت لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو إعادة إدراج مدينة غدامس القديمة في ليبيا، ضمن قائمة التراث العالمي، بعد تسع سنوات من تصنيفها ضمن قائمة “التراث المعرض للخطر”، في خطوة وُصفت بأنها انتصار للجهود الوطنية والدولية المبذولة للحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية للمدينة.

وجاء القرار عقب إزالة التهديدات المعمارية والبيئية التي كانت تواجه المدينة، واستكمال عمليات الترميم والصيانة بإشراف جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس، وبمشاركة مجتمعية واسعة من السكان المحليين وعدد من المؤسسات الوطنية والدولية.

وتُعد غدامس، الواقعة في الجنوب الغربي الليبي، من أقدم المدن الصحراوية في العالم، وتتميز بتخطيطها العمراني الفريد الذي يعكس تفاعلاً استثنائياً بين الإنسان وبيئته الصحراوية، وكانت المدينة قد أُدرجت لأول مرة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1986، لما تمثله من قيمة تاريخية وثقافية وإنسانية فريدة.

ورحبت الأوساط الرسمية والشعبية بالقرار، باعتباره يعكس التقدم الذي أحرزته الدولة الليبية في ملف حماية المواقع التراثية، ويعزز من فرص دعم السياحة الثقافية والتنمية المستدامة في المنطقة.