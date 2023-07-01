«اليونسكو» تُوافق على عودة الولايات المتحدة إلى المنظمة

وافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الجمعة، خلال جلسة استثنائية للمؤتمر العام، على الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة للانضمام مجددا إلى المنظمة.

ورغم معارضة الصين وروسيا، عادت الولايات المتحدة لليونسكو بعدما انسحبت منها في ظل رئاسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وبعد يومين من المناقشات، صوتت 132 دولة من أصل 193 عضواً لصالح عودة الولايات المتحدة إلى المنظمة التي انسحبت منها الولايات المتحدة مرتين، مما أحدث تأثيرا سلبيا على عمل المنظمة.

وذكر بيان صحفي صادر عن اليونسكو أن الولايات المتحدة ستمول ما يعادل 22 في المائة من الميزانية العادية للمنظمة، إلى جانب السداد التدريجي للمتأخرات، كما تقدم الولايات المتحدة أيضا تبرعات لتمويل برامج تشمل تلك التي تدعم الوصول إلى التعليم في أفريقيا وذكرى الهولوكوست.

وفي معرض حديثه إلى الصحفيين بعد التصويت، ذكر يانغ جين، مندوب الصين الدائم لدى اليونسكو، أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تساهم في تعزيز وحدة وتعاون المنظمة بعد عودتها، بدلا من الانخراط في المواجهة والانقسام.

وقال إن “الصين تحث الولايات المتحدة، عقب عودتها إلى اليونسكو، على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وسداد مستحقات العضوية بالكامل وفي موعدها، وسداد المستحقات الواجبة لليونسكو في أقرب وقت ممكن لسنوات عديدة”.

كما دعا يانغ الولايات المتحدة إلى الالتزام بالتعددية الحقيقية، واحترام سيادة جميع الدول ونظمها الاجتماعية، واحترام التنوع الاجتماعي والحفاظ عليه، والامتناع عن المواجهة الأيديولوجية، والالتزام بتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء.

وانسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو مرتين، في عامي 1984 و2017، وفي يونيو من هذا العام، بعثت الولايات المتحدة برسالة إلى المديرة العامة لليونسكو، تطلب فيها الانضمام إلى المنظمة مجددا في أوائل يوليو استنادا إلى خطة مالية ملموسة، تتضمن التزاما بسداد متأخراتها التي تُقدر بـ619 مليون دولار أمريكي.

وفي إطار سعيها للحصول على العضوية الكاملة مع اليونسكو، أكدت الولايات المتحدة التزامها بالتعددية والدبلوماسية بشأن القضايا الحاسمة، بما في ذلك حماية الصحفيين، وتوسيع الوصول إلى التعليم، وتنظيم أفضل للممارسات بشأن التقنيات الجديدة والناشئة، وحماية التراث الثقافي، وفق البيان ذاته.

يُشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أو ما يعرف اختصاراً بالـيونسكو، هي وكالة متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1945، وتهدف إلى المساهمة بإحلال السلام والأمن عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة لإحلال الاحترام العالمي للعدالة ولسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية.