اليونسكو: ملتزمون بدعم حماية «التراث الثقافي» في ليبيا

في مدينة لبدة الكبرى التاريخية لبدة الكبرى، شهدت ليبيا فعالية رسمية بمناسبة إعادة افتتاح مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، في خطوة تعكس تجدد التعاون الدولي في مجالات الثقافة والتعليم وصون التراث.

وشارك في الفعالية نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والمنسقة المقيمة أولريكا ريتشاردسون أولريكا ريتشاردسون، إلى جانب المدير الإقليمي لليونسكو شرف أحميمد شرف أحميمد، وعدد من المسؤولين الليبيين وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الأمم المتحدة.

وأكدت ريتشاردسون خلال كلمتها أن إعادة افتتاح مكتب اليونسكو في ليبيا يمثل خطوة مهمة تعكس تعزيز الشراكة مع ليبيا، ودعم أولوياتها في مجالات التعليم والعلوم وحماية التراث الثقافي.

وأعربت عن إعجابها بجمال مدينة لبدة الكبرى وما تحمله من قيمة تاريخية استثنائية، مشيرة إلى أن القطاع الثقافي والإبداعي في ليبيا يمتلك إمكانات كبيرة يمكن أن تسهم في خلق فرص تنموية وتعزيز الشمول.

وشددت على أهمية حماية مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، مؤكدة أن صون التراث لا يقتصر على الحفاظ على الماضي، بل يمتد ليشمل تعزيز الهوية الوطنية ودعم الاستقرار والسلام.