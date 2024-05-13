اليونسيف: 50 تجمع عشوائي للاجئين السودانيين في ليبيا تعاني نقص الخدمات

أعلنت منظمة اليونسيف، إن اللاجئين السودانيين يقيمون في أكثر من 50 تجمعا غير رسمي في مزارع الكفرة جنوب شرق ليبيا.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، أن اللاجئين يتواجدون في مختلف المرافق الحكومية وغير الحكومية، ويواجهون صعوبات تتعلق بالصحة والمأوى والصرف الصحي.

وبينت المنظمة الدولية، أنها تواجه فجوة تمويلية تبلغ أكثر من 4 ملايين دولار لدعم وتوسيع الاستجابة الإنسانية في جميع أنحاء ليبيا، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لنحو 40 ألف سوداني.

وأوضحت اليونسيف، أن اللاجئين السودانيين في الكفرة يواجهون تحديات حرجة وعددهم يرتفع باستمرار.