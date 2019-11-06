اليونيسف: آلاف الأطفال من عشرات البلدان المختلفة موجودون في الشمال السوري

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن آلاف الأطفال من عشرات البلدان المختلفة موجودون في شمال شرق سوريا معظمهم في مخيمات النزوح، وأن المسؤولية تقع على عاتق حكومات الدول لإعادة هؤلاء الأطفال الأجانب وذويهم إلى أوطانهم لتلقي الرعاية المناسبة والعيش في أمان بعيداً عن العنف وسوء المعاملة.

وأوضحت المنظمة أن التصعيد الأخير في شمال شرق سورية يذكر العالم بالحاجة الملحة إلى إعادة الأطفال الذين تقطعت بهم السبل إلى ديارهم قبل فوات الأوان، قائلةً:

“الفرصة الآن مواتية لكي تقوم الحكومات بالعمل الصحيح وإعادة الأطفال إلى بلدانهم”.

وبحسب تقديرات اليونيسف الأخيرة، فإن نحو 28 ألف طفل من أكثر من 60 دولة عالقون في شمال شرق سورية، منهم 20 ألف طفل من العراق، معظمهم يُقيمون في مخيمات النزوح.

كما أن أكثر من 80% من هؤلاء الأطفال دون سن الثانية عشرة و50% دون سن الخامسة.