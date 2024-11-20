«اليونيسف» تزور «مكاتب حماية الطفل» والأسرة في صبراتة وصرمان

أجرى مكتب حماية الطفل والأسرة بإدارة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة الداخلية، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، زيارة ميدانية إلى أقسام حماية الطفل والأسرة في مديريات أمن صبراتة وصرمان، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتطوير العمل في مجال حماية الطفل والأسرة.

وتهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل في هذه الأقسام والاطلاع على التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز الجهود المشتركة بين المكتب والمنظمة الدولية لضمان حماية حقوق الطفل والأسرة في ليبيا.

رافق الوفد، كل من رئيس المكتب وعدد من أعضائه، حيث تم تقديم تقارير مفصلة حول النشاطات والخدمات المقدمة من قبل الأقسام، وتبادل الآراء حول تحسين الأداء وتطوير القدرات.

ومن خلال ذلك تؤكد وزارة الداخلية على التزامها بتعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية لتحقيق بيئة آمنة ومستدامة للأطفال والأسر في مختلف مناطق البلاد.