اليونيسف: 70% من المصابين بـ«الإيدز» بين الشباب من «المراهقات»

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن 70% من الشباب المصابين بالإيدز بين عمري 15 و19 عامًا خلال 2023 هم من الفتيات.

وبلغت هذه النسبة 90% في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تشكل المراهقات الشريحة الأكثر تضررًا.

وحذرت “اليونيسف” قبل اليوم العالمي لمكافحة الإيدز في الأول من ديسمبر من أن التقدم المحرز في مكافحة الإيدز قد يتعرض للتراجع ما لم تُتخذ إجراءات تصحيحية عاجلة.

ووفقا لإحصاءات عالمية، ففي عام 2023، أُصيب بالإيدز 96 ألف فتاة و41 ألف فتى في الفئة العمرية بين 15 و19 عامًا.

وبلغ إجمالي الإصابات الجديدة بين الأطفال والمراهقين (0-19 عامًا) 250 ألف إصابة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في هذه الفئة العمرية إلى 2.4 مليون طفل ومراهق حول العالم.

وتوفي أكثر من 90 ألف طفل ومراهق العام الماضي بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز، وكان 73% من الوفيات في الفئة العمرية تحت 10 سنوات.

كما أشارت “اليونيسف” إلى تفاوت كبير في نسبة الحصول على العلاج المضاد للفيروسات: 77 % من البالغين المصابين يحصلون على العلاج. 57 % فقط من الأطفال (0-14 عامًا) يحصلون على العلاج. 65 % من المراهقين (15-19 عامًا) يحصلون على العلاج.

وأكدت المديرة المعاونة لليونيسف لشؤون الإيدز، أنوريتا بينز، أن بعض البلدان حققت تقدماً ملحوظاً نحو القضاء على الإيدز. لكنها أشارت إلى أن الأطفال والمراهقين لا يزالون يفتقرون إلى الاستفادة الكاملة من خدمات العلاج والوقاية.

ورغم أن الأطفال (0-14 عامًا) شكلوا 3% فقط من المصابين بالإيدز في 2023، إلا أنهم يمثلون 12% من الوفيات الناجمة عن المرض، مما يعكس التحديات المستمرة في توفير العلاج اللازم لهم.

ودعت “اليونيسف” إلى بذل مزيد من الجهود لتقليص الفجوة في الرعاية الصحية وتحقيق المساواة في العلاج، خاصة للمراهقات اللاتي يتحملن العبء الأكبر من الإصابات الجديدة.