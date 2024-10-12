«اليونيفيل» ترد على طلب إسرائيلي بإخلاء مواقعها جنوب لبنان

أكد متحدث قوات “اليونيفيل” الدولية لحفظ السلام في جنوب لبنان أندريا تينينتي رفض قواته مغادرة مواقعها على الحدود بعد طلب الجيش الإسرائيلي منها ذلك.

وقال تينينتي لوكالة “فرانس برس”: “طلبت منا القوات الإسرائيلية مغادرة مواقعنا على طول الخط الأزرق (خط الانسحاب المؤقت الذي أنشأته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان”.

وأضاف: “تقرر بالإجماع أن نبقى في المواقع لأن علم الأمم المتحدة يجب أن يرفرف في هذه المنطقة”.

هذا وتشن إسرائيل منذ الأول من أكتوبر الجاري، عملية برية ضد قوات “حزب الله” في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي على مناطق لبنانية مختلفة.

وفي 5 أكتوبر الجاري، أكد تيننتي أن القوات الإسرائيلية طلبت منهم إخلاء بعض مراكزهم في جنوب لبنان.

وكانت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل”، أعلنت الخميس، أن “نيران الدبابات الإسرائيلية أطلقت النار على مقرها في جنوب البلاد، مما أسفر عن إصابة اثنين من أعضائها، واتهمت إسرائيل بقصف مواقعها “بشكل متكرر”.