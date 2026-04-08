«اليو سيسيه» يودع المنتخب الليبي.. نهاية مفاجئة لتجربة قصيرة

أعلن المدرب السنغالي أليو سيسيه رسميًا رحيله عن تدريب المنتخب الوطني الليبي، واضعًا حدًا لتجربة لم تدم طويلًا لكنها حملت في طياتها الكثير من التحديات والآمال التي لم تكتمل.

وجاء إعلان الرحيل عبر رسالة نشرها سيسيه على حساباته الرسمية، أكد فيها أن معسكر شهر مارس كان الأخير له مع منتخب “فرسان المتوسط”، مشيرًا إلى أن تجربته في ليبيا كانت “غنية مهنيًا وإنسانيًا”، رغم الصعوبات التي واجهته خلال الفترة الماضية.

أزمة مالية تُنهي المشوار

مصادر متطابقة أكدت أن السبب الرئيسي وراء قرار الرحيل يعود إلى الأزمة المالية، حيث عانى المدرب من تأخر مستحقاته لفترة امتدت لعدة أشهر، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على استمراريته في العمل.

هذا الملف يعيد إلى الواجهة إشكالية الالتزامات التعاقدية داخل المنظومة الكروية الليبية، ويطرح علامات استفهام حول قدرة الاتحاد على الحفاظ على الاستقرار الفني.

حصيلة فنية متوازنة

ورغم قصر المدة، خاض سيسيه عدة مباريات مع المنتخب الوطني، وحقق نتائج متباينة بين الفوز والتعادل والخسارة، في ظل محاولات واضحة لإعادة بناء الفريق ومنح الفرصة لعدد من العناصر الشابة.

كما سعى المدرب إلى فرض أسلوب لعب منظم يعكس خبرته الكبيرة، خاصة بعد تجربته الناجحة مع منتخب السنغال.

توقيت حساس واستحقاقات قادمة

يأتي هذا الرحيل في توقيت حساس، حيث يستعد المنتخب الليبي لخوض استحقاقات مهمة على الصعيدين القاري والدولي، ما يضع الاتحاد أمام تحدٍ جديد يتمثل في التعاقد مع جهاز فني قادر على مواصلة البناء دون خسارة الوقت.

الشارع الرياضي بين الإحباط والقلق

وفي الشارع الرياضي، تباينت ردود الأفعال بين من عبّر عن تفهمه لقرار المدرب في ظل الظروف، ومن اعتبر أن خسارة اسم بحجم سيسيه تمثل انتكاسة جديدة للكرة الليبية التي تبحث عن الاستقرار منذ سنوات.

برحيل اليو سيسيه، تُطوى صفحة كان يُعوّل عليها الكثيرون لإعادة المنتخب إلى الواجهة الإفريقية، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها البحث عن البديل، وسط آمال بأن تكون الدروس المستفادة هذه المرة نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر استفادة من اخطاء السابق.